В Одесі помер чоловік, який із 90% опіків сам довіз родину до лікарні після вибуху газу

Про це на Facebook повідомила Катерина Ножевникова - відомий у місті волонтер, яка бере участь у наданні допомоги цій сім'ї (збирання коштів, закупівля медикаментів тощо), в тому числі, двом малолітнім дітям.

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За її словами, 1 листопада в реанімації помер глава родини, 1976 р., житель села Малозименове Великомихайлівського району Одеської області.

«Серце Олександра зупинилося. Як ніби він «дочекався», коли Наташу (дружина – УНІАН) і малюків виведуть з реанімації...», - написала Ножевникова.

Вона зазначає, що інші члени сім'ї – дружина та двоє малолітніх дітей – пішли на поправку. Лікарі доклали максимум зусиль для врятування чоловіка, який дістав 90% опіків поверхні тіла, але врятувати його не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня у Великомихайлівському районі Одеської області в результаті вибуху газової суміші постраждали чотири людини: дружина 1985 р. н., чоловік 1976 р.н. та їхні діти 2003 р. н. і 2011 р.н.

Усіх членів сім'ї було доставлено в Одесу - у відділення реанімації Одеського обласного медичного центру з термічними опіками. Стан здоров'я дітей характеризувався як тяжкий, дорослих – вкрай тяжкий з тенденцією до погіршення.

Встановлено, що господар будинку хотів запалити газову плиту, але після запалення сірника прогримів вибух.

За даними волонтерів, глава родини - лікар швидкої допомоги, незважаючи на дуже тяжкі опіки, зумів надати першу допомогу своїм дітям і дружині, і «завантажив їх у машину «швидкої».

Як повідомили в главку Національної поліції в Одеській області, за фактом вибуху порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. За даними фахівців, прилади і газопровід були у справному стані.