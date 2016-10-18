Вибух газу в Одеській області: чоловік з 90% опіків сам довіз родину до лікарні
12:59, 18 жовтня 2016Інциденти
833 0
Від вибуху газу в приватному будинку на Одещині постраждала ціла родина - двоє дорослих і двоє дітей.
В Одеській області в будинку стався вибух газу / dsns.gov.ua
Зараз вони усі перебувають в Одеському обласному медичному центрі, передає ТСН.
40-річний батько має 90% опіків, мати – 75%, в дітей 5 і 12 років обпечено близько третини поверхні тіла. За словами лікарів, їхній стан важкий, але стабільний.
Читайте такожНа Сумщині від вибуху гранати в квартирі поранені двоє дітей
Батько постраждалої родини працює водієм швидкої. Після вибуху він зміг сам довезти своїх рідних до найближчої станції швидкої допомоги – обпечений, роздягнений і босий. З районної лікарні усіх постраждалих перевезли до Одеси.
Щодо причин вибуху – їх ще встановлюють. Єдине, про що говорять з упевненістю – вибухнула газоповітряна суміш. Проте джерело витоку газу наразі невідоме.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter