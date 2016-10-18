Вибух газу в Одеській області: чоловік з 90% опіків сам довіз родину до лікарні

Зараз вони усі перебувають в Одеському обласному медичному центрі, передає ТСН.

40-річний батько має 90% опіків, мати – 75%, в дітей 5 і 12 років обпечено близько третини поверхні тіла. За словами лікарів, їхній стан важкий, але стабільний.

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Батько постраждалої родини працює водієм швидкої. Після вибуху він зміг сам довезти своїх рідних до найближчої станції швидкої допомоги – обпечений, роздягнений і босий. З районної лікарні усіх постраждалих перевезли до Одеси.

Щодо причин вибуху – їх ще встановлюють. Єдине, про що говорять з упевненістю – вибухнула газоповітряна суміш. Проте джерело витоку газу наразі невідоме.