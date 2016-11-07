На Київщині горіла старовинна церква ХV століття

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вчора, 6 листопада, о 18.57 до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу в Свято-Покровській церкві Української православної церкви Московського патріархату за адресою: смт. Гостомель, вул. Святопокровська, 224.

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О 19.04 на місце виклику прибуло відділення рятувальників із Гостомеля. За результатами розвідки було встановлено, що горить покрівля котельні з подальшим розповсюдженням на покрівлю церкви на площі 280 кв. м.

За даними ДСНС, будівля церкви є місцевою пам’яткою архітектури, яка збудована в 1494 році та була реконструйована у 1989 році.

Пожежу локалізували о 20.34, ліквідували - о 22.00 на площі 280 кв. м.

«Завдяки злагодженим діям ДСНС врятовано будівлю церкви на площі 800 кв. м. Загиблих та постраждалих не виявлено», - йдеться в повідомленні.

На місці пожежі працювали 28 співробітників ДСНС та 7 одиниць техніки.