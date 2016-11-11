У Києві на Бессарабці прорвало трубу з гарячою водою: видимість на дорозі обмежено

Про це повідомляє очевидець події Олексій Середюк на своїй сторінці у Facebook

Зокрема, гаряча вода залила вулицю, в тому числі і проїжджу частину.

"На Бессарабці прикольно. Якщо відкрити вікно, можна ошпаритись. А у киян немає опалення", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві 10 листопада, на спуску з Дарницького моста сталася масова ДТП, внаслідок якої одразу 11 автомобілів зіткнулися "паровозиком", при цьому деякі очевидці нарахували навіть 12 машин.