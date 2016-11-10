Масова ДТП у Києві: зіштовхнулися одразу 12 автомобілів (відео)

Про це очевидці дорожньо-транспортної пригоди повідомляють у соцмережі "ВКонтакте" на сторінці спільноти "ДТП и ЧП | Киев | Киев Онлайн".

Повідомляється, що ДТП сталася близько 7:40 ранку. Одразу 11 автомобілів зіткнулися "паровозиком", при цьому деякі очевидці нарахували навіть 12 машин.

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За попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, вранці 7 листопада сталася ДТП з участю нетверезого сина народного депутата.