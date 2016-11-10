Масова ДТП у Києві: зіштовхнулися одразу 12 автомобілів (відео)
12:07, 10 листопада 2016Інциденти
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У Києві в четвер, 10 листопада, на спуску з Дарницького моста сталася масштабна ДТП.
ДТП сталася близько 7:40 ранку / vk.com/kyiv_today
Про це очевидці дорожньо-транспортної пригоди повідомляють у соцмережі "ВКонтакте" на сторінці спільноти "ДТП и ЧП | Киев | Киев Онлайн".
Повідомляється, що ДТП сталася близько 7:40 ранку. Одразу 11 автомобілів зіткнулися "паровозиком", при цьому деякі очевидці нарахували навіть 12 машин.
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За попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждалих немає.
У Києві трапилась ДТП за участі 12 автомобілів
Як повідомляв УНІАН, вранці 7 листопада сталася ДТП з участю нетверезого сина народного депутата.
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