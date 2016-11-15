В Одесі за підозрою в рекеті затримано трьох озброєних співробітників охоронної фірми

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ в області, підозрювані затримані ввечері 14 листопада.

«Правоохоронці встановили, що зловмисники отримували від кредиторів «замовлення» на вимагання грошей із боржників, які пропустили терміни повернення коштів. Оперативники спецслужби задокументували, що троє працівників охоронної фірми, серед яких колишній співробітник міліції, вимагали від місцевого жителя повернути 400 тис. грн і 17 тис. дол. боргу», - повідомили у прес-службі.

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Співробітники СБ України спільно з прокуратурою і поліцією затримали рекетирів відразу після чергової спроби залякати підприємця, використовуючи при цьому вогнепальну зброю.

В даний час правоохоронці перевіряють ще чотири факти можливого вимагання грошей учасниками цього угруповання.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.