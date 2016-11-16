Смертельна ДТП та різанина в Одесі: до поліції прийшов пасажир автомобіля-винуватця

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Одеській області Сергій Пантелєєв.

За його словами, в поліцію з'явився один із фігурантів, який був на пасажирському сидінні під час зіткнення у центрі міста 26 жовтня BMW X5 з машиною «ІЖ», пасажир і водій якої загинули на місці.

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Як зазначив Пантелєєв, 22-річного фігуранта Валерія Ганченка, який спочатку втік з місця події, на даний час допитано як свідка.

«Затримувати не будуть. Спочатку його було оголошено в розшук як свідка, і зараз його допитують як свідка», - сказав Пантелєєв.

Він не підтвердив поширену деякими інтернет-ресурсами інформацію про те, що 21-річний водій BMW X5 втік за кордон, зокрема, перебуває на території РФ.

«У нас немає даних про те, що він залишав межі України», - сказав начальник слідчого управління, додавши, що стосовно водія, який знаходиться в міжнародному розшуку, заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, слідство не виключає, що в момент аварії в BMW X5 був і третій чоловік.

Встановлено, що перед аварією у фігурантів кримінального провадження була «зустріч із друзями».

Особи, які постраждали в ДТП, досі перебувають у лікарні.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 26 жовтня у центрі Одеси BMW X5, яким керував 21-річний водій врізався в автомобіль «ІЖ», після чого іномарка в'їхала в зупинку громадського транспорту. В результаті 2 людей загинули і 3 дістали тяжкі травми. Втікаючи, винуватець ДТП поранив ножем перехожого.

Під час огляду салону автомобіля слідчо-оперативна група виявила і вилучила пістолет марки «Форт», який був направлений на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України.

Знайдені водійські посвідчення, оформлені на 21-річного Магомеда Берсанова і 22-річного Валерія Ганченка.