Смертельна ДТП та різанина в Одесі: до поліції прийшов пасажир автомобіля-винуватця
В Одесі з'явився в поліцію з повинною пасажир автомобіля BMW X5, водій якого був винуватцем резонансного ДТП, унаслідок якого загинули двоє і дістали тяжкі травми троє людей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Одеській області Сергій Пантелєєв.
За його словами, в поліцію з'явився один із фігурантів, який був на пасажирському сидінні під час зіткнення у центрі міста 26 жовтня BMW X5 з машиною «ІЖ», пасажир і водій якої загинули на місці.
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Як зазначив Пантелєєв, 22-річного фігуранта Валерія Ганченка, який спочатку втік з місця події, на даний час допитано як свідка.
«Затримувати не будуть. Спочатку його було оголошено в розшук як свідка, і зараз його допитують як свідка», - сказав Пантелєєв.
Він не підтвердив поширену деякими інтернет-ресурсами інформацію про те, що 21-річний водій BMW X5 втік за кордон, зокрема, перебуває на території РФ.
«У нас немає даних про те, що він залишав межі України», - сказав начальник слідчого управління, додавши, що стосовно водія, який знаходиться в міжнародному розшуку, заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Крім того, слідство не виключає, що в момент аварії в BMW X5 був і третій чоловік.
Встановлено, що перед аварією у фігурантів кримінального провадження була «зустріч із друзями».
Особи, які постраждали в ДТП, досі перебувають у лікарні.
Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 26 жовтня у центрі Одеси BMW X5, яким керував 21-річний водій врізався в автомобіль «ІЖ», після чого іномарка в'їхала в зупинку громадського транспорту. В результаті 2 людей загинули і 3 дістали тяжкі травми. Втікаючи, винуватець ДТП поранив ножем перехожого.
Під час огляду салону автомобіля слідчо-оперативна група виявила і вилучила пістолет марки «Форт», який був направлений на експертизу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України.
Знайдені водійські посвідчення, оформлені на 21-річного Магомеда Берсанова і 22-річного Валерія Ганченка.