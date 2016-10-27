Смертельна ДТП в Одесі: BMW X5 зіштовхнувся з "Москвичем" та влетів у трамвайну зупинку (фото, відео)

Про це повідомляє Думская.

Інцидент стався близько 22.00 на Великій Арнаутській, де водій позашляховика "BMW X5" рухаючись на великій швидкості зіштовхнувся з "Москвичем", після чого вилетів у людей на трамвайній зупинці, а потім врізався в стіну будинку.

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В "BMW" перебували водій і двоє пасажирів, які після ДТП втекли. Відзначається, що винуватець аварії поранив ножем перехожого, який намагався його затримати. Постраждалий госпіталізований.

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Внаслідок ДТП загинули водій і пасажир "Москвича". Постраждали три людини, які очікували транспорт на трамвайній зупинці. Одна дівчина без свідомості, у юнака - відкритий перелом ноги. Третього постраждалого діставали з підвалу, куди його відкинуло від удару.

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За словами очевидців, водій "BMW" перебував у стані алкогольного сп'яніння. У автомобілі знайшли документи на ім'я 21-річного Магомеда Берсанова и 22-річного Валерія Ганченка. Номер авто ВН 7770 ВР.