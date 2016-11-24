У Харкові невідомі викрали документи з військового автомобіля

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ НП України в Харківській області, інформація про пограбування спецавтомобіля, яке сталося на вулиці Лосовського, 9 в районі Центрального ринку, надійшла до поліції сьогодні, 24 листопада, о 10.15.

За відомостями поліції, невідомі розбили скло в автомобілі «Део-Ланос» та викрали документи. «Троє невідомих чоловіків в масках розбили скло автомобіля, забравши з салону кейс зі службовими документами, та зникли з місця скоєння злочину на автомобілі «Шкода», - йдеться в повідомленні.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції. В місті оголошений план перехоплення. Інформація про подію внесена в журнал єдиного обліку правопорушень.

У той же час поінформоване джерело в Міноборони повідомило кореспондентові УНІАН, що невідомі пограбували не автомобіль фельд'єгерського зв'язку, який входить в структуру Збройних сил України, а автомобіль Державної спеціальної служби захисту інформації.

Водночас, джерела УНІАН у структурі СБУ навпаки підтвердили інформацію про пограбування саме військового автомобіля фельд'єгерського зв'язку, а не авто Держспецслужби (урядового зв'язку).

За словами співрозмовника агентства, наразі невідомо, яка саме службова документація була викрадена.