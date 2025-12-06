Голуби мають спеціалізовані клітини, здатні виявляти магнітне поле Землі.

Понад століття науковці намагаються з’ясувати, як голуби та інші птахи здатні долати величезні відстані й не губитися. Виявилося, що це може пояснювати будова їхнього внутрішнього вуха. Учені встановили, що голуби мають спеціалізовані клітини, здатні виявляти магнітне поле Землі і фактично перетворюватии птахів на живі компаси. Про це пише Study Finds.

Дослідники з Мюнхенського університету імені Людвіга-Максиміліана заявили про можливе відкриття механізму, який пояснює здатність голубів орієнтуватися на великі відстані. Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Science, у внутрішньому вусі птахів виявлено спеціалізовані клітини, здатні реагувати на зміни магнітного поля Землі.

Зазначається, що під час експериментів ученим вдалося зафіксувати активність певних нейронів у вестибулярній системі птахів, яка відповідає за баланс. Реакція виникала у відповідь на змінне магнітне поле. Цікаво, що вона зберігалася навіть у повній темряві. Це ставить під сумнів теорію, що магнітне чуття голубів ґрунтується лише на світлочутливих білках у сітківці.

Команда науковців встановила, що так звані волоскові клітини другого типу у напівкруглих каналах внутрішнього вуха здатні реєструвати слабкі електричні струми, які виникають під час руху голови у магнітному полі. Такі клітини містять спеціальний різновид кальцієвого каналу, подібний до того, який використовують акули й скати для електрорецепції.

За даними дослідження, далі сигнали передаються до ділянок мозку, пов’язаних із навігацією, - гіпокампа та мезопалліума. Це може означати, що птахи поєднують інформацію про баланс і магнітне поле для орієнтування у просторі.

Таким чином відкриття про "внутрішньовушний компас" голубів переконливо пояснює одну з найстійкіших загадок біології: виявляється, птахи можуть не мати окремого органу для магнітного чуття, а натомість вони пристосували систему рівноваги для зчитування магнітного поля Землі, перетворюючи рухи голови на щось на кшталт природного GPS.

Науковці наголосили, що цей механізм поки не розкритий до кінця й потребує подальших генетичних експериментів. Однак, вважають вони, результати відкривають нові перспективи у вивченні здатності тварин відчувати магнітне поле, яка спостерігається також у морських черепах, лососів та інших видів.

