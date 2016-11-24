Стрілянина в Одесі: під час нападу на інкасаторів поранили охоронця - джерело

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, в Малиновському районі Одеси на вулиці Гайдара біля будинку №31 на автомобіль приватної охоронної структури скоєно розбійний напад. При цьому зловмисники застосували вогнепальну зброю.

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«Одного з охоронців госпіталізовано з вогнепальним пораненням руки», - розповіли у відділі.

Зловмисники зникли у невідомому напрямку на автомобілі Lexux RX-350 чорного кольору.

Цей район є густонаселеним, в основному тут розташовані житлові 5-поверхові і 9-поверхові будинки.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії.

Як повідомило УНІАН джерело в главку, напад було скоєно на інкасаторську машину. Люди, які були в ній, чинили опір, після чого троє зловмисників застосували зброю і викрали кілька сотень тисяч гривень.

За іншими даними, пограбовано підприємця.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 14.00 у поліцію надійшло повідомлення про те, що невідомі в масках влаштували стрілянину на вул. Гайдара.