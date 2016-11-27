Смертельна ДТП у Києві: автомобіль врізався у паркан зоопарку

У столиці на проспекті Перемоги автомобіль потрапив в ДТП, врізавшись у паркан зоопарку, передає «112 Україна».

Автомобіль вилетів з дороги. Аварія сталася близько 21:30.

Повідомляється, що згідно з попередніми даними поліції, водій не впорався з керуванням. Один з пасажирів загинув у "швидкій", ще двоє - були госпіталізовані.

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Обставини інциденту з'ясовуються слідчо-оперативною групою.