Смертельна ДТП у Києві: автомобіль врізався у паркан зоопарку
02:41, 27 листопада 2016Інциденти
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Автомобіль вилетів з дороги та врізався у загорожу.
Пригода сталася ввечері 26 листопада / volynnews.com
У столиці на проспекті Перемоги автомобіль потрапив в ДТП, врізавшись у паркан зоопарку, передає «112 Україна».
Автомобіль вилетів з дороги. Аварія сталася близько 21:30.
Повідомляється, що згідно з попередніми даними поліції, водій не впорався з керуванням. Один з пасажирів загинув у "швидкій", ще двоє - були госпіталізовані.
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Обставини інциденту з'ясовуються слідчо-оперативною групою.
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