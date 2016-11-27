У Львові горів нічний клуб: 14 людей потрапили до лікарні (фото, відео)

У Львоі вночі 27 листопада в розважальному центрі "Мі100" сталася пожежа - надзвичайники довелося евакуювати близько 250 осіб, 14 осіб потрапили до лікарні.

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Про це повідомляє прес-служба обласного управління ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло о 01:51. На місце події негайно було відправлено пожежно-рятувальні підрозділи та частини спеціальної пожежної техніки загону технічної служби Львова.

«Рятувальники, прибувши на місце події, виявили загорання на площі 50 кв. м. Оцінивши ситуацію, що виникла, було прийнято рішення про проведення негайної евакуації відвідувачів розважального центру», - йдеться у повідомленні.

Загалом вогнеборці евакуювали 250 осіб. Ще 8 людей не могли самотужки покинути приміщення клубу. Фахівці ДСНС винесли їх на свіже повітря та передали медикам.

О 02:54 пожежу було локалізовано і о 03:51 повністю ліквідовано.

«Складність гасіння пожежі полягала у щільній задимленості приміщення, яке виникло внаслідок загорання. Вогнеборцям довелося проводити рятувальну операцію та ліквідовувати займання в апаратах захисту органів дихання», - зазначають рятувальники.

Окрім цього, серед відпочиваючих розпочалася сильна паніка, що значно ускладнило процес евакуації.

Внаслідок пожежі до лікувальних закладів звернулося 22 людини. До медичних закладів Львова госпіталізовано 14 осіб, з них 2 людини перебувають у реанімації у важкому стані.

До ліквідації пожежі залучили 49 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки.

Причина виникнення займання встановлюється.