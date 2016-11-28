У Тернополі грабіжники побили чоловіка та заволоділи його автомобілем Range Rover

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався 26 листопада близько 23 год.

До чергової частини Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від тернополянина про те, що двоє невідомих осіб на вул. За Рудкою, погрожуючи предметами, схожими на пістолети, нанесли йому тілесні ушкодження та заволоділи його автомобілем «Range Rover».

Потерпілий із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоями голови та правої кисті був доставлений в лікарню.

Правоохоронці вживають оперативних заходів задля встановлення осіб підозрюваних та їх затримання.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене організованою групою або поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого).