В Одесі в результаті ДТП постраждали 7 осіб, серед яких малолітня дитина
01:26, 29 листопада 2016Інциденти
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В Одесі сьогодні ввечері в результаті ДТП постраждали 7 осіб, серед яких малолітня дитина.
В Одесі в результаті ДТП постраждали 7 осіб / УНІАН
Як повідомили УНІАН прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко, сталося зіткнення двох легкових автомобілів – «ВАЗ» і Audi.
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«Аварія сталася на Овідіопольській дорозі, коли «ВАЗ» повертав до міжнародного аеропорту «Одеса». Постраждали 7 осіб - водій та пасажири іномарки, а також 5 осіб з «ВАЗ». В останньому була маленька дитина», - сказала вона.
Всіх потерпілих, які отримали травми різного ступеня тяжкості, доставлено в лікарню. На місці працюють слідчі.
За неофіційними даними, автомобіль Audi А6 був з польськими номерами. Потерпілій дитині – близько 3 років.
В Одесі внаслідок аварії постраждали 7 людей
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