В Одесі в результаті ДТП постраждали 7 осіб, серед яких малолітня дитина

Як повідомили УНІАН прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко, сталося зіткнення двох легкових автомобілів – «ВАЗ» і Audi.

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«Аварія сталася на Овідіопольській дорозі, коли «ВАЗ» повертав до міжнародного аеропорту «Одеса». Постраждали 7 осіб - водій та пасажири іномарки, а також 5 осіб з «ВАЗ». В останньому була маленька дитина», - сказала вона.

Всіх потерпілих, які отримали травми різного ступеня тяжкості, доставлено в лікарню. На місці працюють слідчі.

За неофіційними даними, автомобіль Audi А6 був з польськими номерами. Потерпілій дитині – близько 3 років.