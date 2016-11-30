На Дніпропетровщині поліція ліквідувала нелегальну АЗС, вилучивши 4,6 тисяч літрів пального

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління, в ході обшуку, проведеного 29 листопада, вилучено 4 тис. літрів дизельного палива та 600 літрів бензину марки А-95.

Поліцейські встановили, що організував діяльність станції 35-річний мешканець м. Кам’янське.

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АЗС розмістилася на території комплексу по наданню послуг з обслуговування автотранспорту. Дизельне пальне реалізовувалося споживачу через кустарно-виготовлену установку, обладнану лічильником та «пістолетом» подачі палива. Бензин відпускався переважно у каністрах.

Поліцейські також вилучили чорнову документацію роботи АЗС.

За даним фактом попередньо відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.