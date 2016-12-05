В Житомирі ворожки "зняли порчу" і золоті прикраси з школярки на 15 тисяч гривень

Про це повідомляє ГУ Нацполіції Житомирщини.

"3 грудня близько 14.00 на вул. Східній в Житомирі 17-річна дівчина погодилася на пропозицію випадкових перехожих їй поворожити. Дві жінки налякали школярку зуроченням її сім'ї, і так переконливо розповідала про її долю, що вона віддала жінкам золотий браслет та ланцюжок із кулоном", - йдеться в повідомленні поліції.

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Схаменулася школярка лише через півгодини, коли незнайомки вже пішли.

Зараз правоохоронці проводять низку оперативно-розшукових заходів для встановлення осіб та затримання підозрюваних.

Нагадаємо, в жовтні в Одесі селянин вбив літню ворожку, яка наворожила продаж йому своєї квартири.