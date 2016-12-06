На Одещині затримали викрадача люків

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

Так, у Балтський відділ поліції надійшло кілька повідомлень від мешканців райцентру про те, що на кількох вулицях пропали чавунні кришки від каналізаційно-водопровідних люків.

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Правоохоронці вирахували злодія. Ним виявився 23-річний житель Балтського району. Йому повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції вказаної статті, йому загрожує покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.