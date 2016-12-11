У Харківській області виявлено труп демобілізованого бійця – поліція

У Харківській області виявлено труп демобілізованого бійця.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Харківській області, інформація про подію надійшла в Золочівське відділення поліції вчора, 10 грудня, о 8:30.

За відомостями поліції, до чергової частини звернувся чоловік і розповів, що його пес приніс додому людські рештки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Неподалік від села Цапівка Золочівського району правоохоронці знайшли тіло чоловіка, одягненого в камуфляжний одяг.

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Про даний факт було проінформовано Військова прокуратура Харківської області. Встановлено особу загиблого. Ним виявився 54-річний житель Великобурлуцького району. Чоловіка у жовтні поточного року було демобілізовано з військової частини.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.