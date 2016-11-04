У Тернополі в демобілізованого військовослужбовця виявили 150 набоїв та наркотики

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора на залізничному вокзалі.

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Серед особистих речей демобілізованого військовослужбовця під час огляду його багажу було виявлено 150 набоїв різного калібру, а також речовину, схожу на наркотичну.

Встановлено, що заборонені предмети перевозив житель одного з сіл Тернопільського району, який повертався після демобілізації додому з військової частини, яка дислокується на Львівщині.

Щодо нього розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне перевезення наркотичних засобів) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами Кримінального кодексу України).