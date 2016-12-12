На Київщині п'яний вітчим підпалив пасинка за куріння

Таким чином раніше судимий безробітній покарав хлопчика за паління цигарок. Потерпілого малолітнього госпіталізовано до Ставищанської центральної районної лікарні із численними опіками обличчя та шиї I-II ступенів.

Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Київській області.

Після жорстокої розправи над пасинком, вітчим одразу ж втік. Мама у цей час перебувала у будинку зі своїми двома малолітніми дітьми – 2 та 6 років. Потерпілий хлопчик із численними опіками самостійно побіг до родичів, які проживають по сусідству та благав про допомогу. Люди оперативно викликали швидку та поліцію.

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Поліцейські оперативно встановили місцезнаходження та затримали зловмисника. Під час огляду місця події, а саме будинку, де проживає сім`я, правоохоронці вилучили речові докази - скляну пляшку з медичним спиртом і верхній дитячий одяг із слідами горіння.

Наразі затриманому вітчиму оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Досудове розслідування триває.