У Харкові поліція затримала групу озброєних злочинців

У Харкові поліція затримала групу озброєних зловмисників, які відібрали у чоловіка сумку з 1 млн грн.

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Як передає УНІАН, про це на своїй сторінці у "Фейсбук" написав начальник ГУ Нацполіції України в Харківській області Анатолій Дмитрієв.

За його даними, вдень 6 грудня злочинці, погрожуючи зброєю, відібрали сумку з грошима в чоловіка, який збирався придбати автомобіль. У цілому було викрадено більше 1 млн грн.

"На території області було терміново введено план "Сирена". Оперативне реагування на тяжкий злочин принесло відмінний результат – злочинці затримані на виїзді з міста на одному з блок-постів. Зараз з’ясовуємо особи нападників та усі деталі розбійного нападу. Зброю та грошові кошти вилучено", - написав Дмитрієв.

Зараз правоохоронні органи визначаються з кваліфікацією злочину.