В Одесі посадові особи НДІ привласнили документацію на промисловий зразок обладнання ППО

Як повідомила УНІАН прес-секретар Військової прокуратури Південного регіону Яна Стекачова, наприкінці минулого тижня розпочато кримінальне провадження за фактом порушення прав на інтелектуальну власність. Зокрема, провадження відкрито за фактом привласнення технічної та конструкторської документації на промисловий зразок.

Розслідування проводиться за ч. 3 ст. 177 КК України (порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок).

Встановлено, що колишні посадові особи державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Шторм» протягом 2011-2012 рр. надали технічну та конструкторську документацію на промисловий зразок - виріб повітроохолоджувача до комплексу протиповітряної оборони.

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«Заволодівши нечесним шляхом документацією на зазначений виріб, розроблений державним підприємством під час виконання контракту за державним оборонним замовленням, зловмисники порушили права держави на вказані об'єкти інтелектуальної власності», - зазначила прес-секретар.

Вона наголосила, що сума збитків, завданих державі діями колишніх посадових осіб підприємства, на даний час встановлюється.