ДФС протягом півріччя зафіксувала майже 1,4 тисячі випадків порушення прав інтелектуальної власності на митниці
Протягом І півріччя поточного року ДФС України зафіксовано майже 1,4 тис. випадків призупинення митного оформлення за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності.
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
"Про всі виявлені факти своєчасно повідомлено представників правовласників для оперативного прийняття відповідного рішення щодо їх інтелектуальної власності", - йдеться в повідомленні
Крім того, у зазначений період митницями порушено 13 справ про порушення митних правил за фактом ввезення на митну територію України товарів з порушенням прав інтелектуальної власності.
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У відомстві нагадали, що для сприяння захисту правовласників під час зовнішньоекономічної діяльності Державна фіскальна служба України веде митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності. "До них належать об’єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення (зазначення походження товарів) та сорти рослин", - зазначає ДФС.
Загалом, станом на 30 червня 2015 року до митного реєстру за заявами правовласників внесено 2 665 об’єктів.
Раніше УНІАН повідомляв, що 24 квітня 2015 року, напередодні міжнародного Дня інтелектуальної власності, в приміщенні готелю Ramada Encore Kiev відбувся Міжнародний форум по боротьбі з підробками та піратством.