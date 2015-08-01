ДФС протягом півріччя зафіксувала майже 1,4 тисячі випадків порушення прав інтелектуальної власності на митниці

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

"Про всі виявлені факти своєчасно повідомлено представників правовласників для оперативного прийняття відповідного рішення щодо їх інтелектуальної власності", - йдеться в повідомленні

Крім того, у зазначений період митницями порушено 13 справ про порушення митних правил за фактом ввезення на митну територію України товарів з порушенням прав інтелектуальної власності.

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У відомстві нагадали, що для сприяння захисту правовласників під час зовнішньоекономічної діяльності Державна фіскальна служба України веде митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності. "До них належать об’єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення (зазначення походження товарів) та сорти рослин", - зазначає ДФС.

Загалом, станом на 30 червня 2015 року до митного реєстру за заявами правовласників внесено 2 665 об’єктів.

Раніше УНІАН повідомляв, що 24 квітня 2015 року, напередодні міжнародного Дня інтелектуальної власності, в приміщенні готелю Ramada Encore Kiev відбувся Міжнародний форум по боротьбі з підробками та піратством.