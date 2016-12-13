На кордоні у росіянина знайшли шпигунську ручку з вбудованою відеокамерою (фото)
Пристрій для ведення прихованого фото- та відеодокументування у вигляді кулькової ручки виявили учора прикордонники Харківського загону на кордоні з Росією.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що автомобіль «Міцубіші» в пункт пропуску «Гоптівка» під керуванням 44-річного громадянина Росії прибув близько 16-ї години. Під час заходів прикордонно-митного контролю в автівці знайдено пристрій для негласного зчитування інформації у вигляді кулькової ручки з вмонтованою в неї відеокамерою. Предмет росіянин перевозив в особистих речах, а саме у поясній сумці.
Читайте такожЖителя Львівської області, який намагався переправити кавказців до Польщі, засудили до 7 років ув’язнення
Про виявлений пристрій повідомлено співробітників СБУ. В ході огляду носія інформації встановлено, що пристроєм відеозйомка не здійснювалась, а будь-які відеофайли були відсутні. Також не виявлено і інших матеріалів, документів та предметів компрометуючого характеру.
За даним фактом було складено адміністративний протокол. Виявлений пристрій вилучено.