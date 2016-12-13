На кордоні у росіянина знайшли шпигунську ручку з вбудованою відеокамерою (фото)

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що автомобіль «Міцубіші» в пункт пропуску «Гоптівка» під керуванням 44-річного громадянина Росії прибув близько 16-ї години. Під час заходів прикордонно-митного контролю в автівці знайдено пристрій для негласного зчитування інформації у вигляді кулькової ручки з вмонтованою в неї відеокамерою. Предмет росіянин перевозив в особистих речах, а саме у поясній сумці.

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Про виявлений пристрій повідомлено співробітників СБУ. В ході огляду носія інформації встановлено, що пристроєм відеозйомка не здійснювалась, а будь-які відеофайли були відсутні. Також не виявлено і інших матеріалів, документів та предметів компрометуючого характеру.

За даним фактом було складено адміністративний протокол. Виявлений пристрій вилучено.