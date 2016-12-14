Суд відправив під домашній арешт харківського "беркутівця", підозрюваного у вбивстві трьох активістів

Про це повідомляє hromadske.ua.

Прокуратура вважає екс-"беркутівця" винним у вбивстві Володимира Кищука, Сергія Шаповала та Ігоря Сердюка, а також у пораненнях ще близько 20 осіб. Один зі свідків звинувачення упізнав в ньому людини, який стріляв у Сердюка. Крім того, при обшуку у колишнього правоохоронця знайшли велику кількість боєприпасів.

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Захист, у свою чергу, наполягає на тому, що Олександр Бєлов відсторонений від посади і не зможе вплинути на докази.

Під домашній арешт на два місяці також відправлений колишній співробітник харківського "Беркута" Артем Войлоков. У той же час суд скасував рішення про обов'язкове носіння Войлоковим електронного браслета.