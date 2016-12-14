Мінус один Prius: у Харкові жінка протаранила машину патрульних (фото)

Про це повідомляє newsroom.kh.ua.

Інцидент стався на бєлгородському шосе, неподалік від ресторану. Як видно на фото, автомобіль патрульних вилетів у кювет.

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"Вони зависли між велодоріжкою і шосе. Потім їм колеги на допомогу приїхали", - написав очевидець на своїй сторінці в соцмережі.

Як повідомили в патрульній поліції, поліцейський Prius зіткнувся з автомобілем, який виїхав на зустрічну смугу. В результаті ДТП ні жінка-водій, ні правоохоронці не постраждали. Всі матеріали зібрані.