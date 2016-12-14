Під Харковом чоловік намагався підірвати себе гранатою часів Другої світової війни
20:07, 14 грудня 2016Інциденти
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У селі Широкому співробітники сектору реагування патрульної поліції вилучили гранату у чоловіка, який планував вчинити самогубство.
Фотоілюстрація / НПУ
Про це повідомляють джерела NewsRoom в правоохоронних органах.
Інформація про потенційного самогубця надійшла вдень 12 грудня від диспетчера ДСНС. Поліцейські виявили 40-річного місцевого жителя, у якого в ході огляду вилучили гранату "Ф-1" часів Другої світової війни. Боєприпас був відправлений на експертизу.
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За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 КК України ("незаконне зберігання зброї або бойових припасів"). Чоловікові може загрожувати від двох до п'яти років позбавлення волі.
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