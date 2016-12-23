Барикади і бруківка: у Києві біля "Харківської" сталися сутички через демонтаж МАФів (фото, відео)

Про це в Facebook написав журналіст Дмитро Чигрин.

Орендарі спорудили на ринку барикади, щоб уберегти торгові павільйони від знесення. Пізніше барикади почали штурмувати люди в камуфляжі.

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"Штурм барикад ринку на Ревуцького. Вогнегасники, шини, бруківка", - написав Чигрин.

Як відомо, рано вранці частина ринку на вул. Ревуцького в Києві була знесена.

Раніше під час знесення кіосків біля станції метро "Політехнічний інститут" постраждали 5 осіб.