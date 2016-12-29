З корпоративу - до реанімації: у Львові чоловік травмувався під час святкування завершення року

09:58, 29 грудня 2016
Інциденти
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У Львові нетверезий чоловік впав зі сходів та серйозно травмувався після святкування закінчення року.

Чоловік потрапив до реанімації / Фото УНІАН

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Львівської області.

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Інцидент стався у приміщенні одного з львівських підприємств. Після застілля чоловік впав зі сходів. Відомо, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Постраждалого госпіталізували до реанімаційного відділення однієї зі львівських лікарень.

Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, злам основи черепа, забійну рану голови. 

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Теги: #Львів#лікарня#корпоратив