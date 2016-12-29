З корпоративу - до реанімації: у Львові чоловік травмувався під час святкування завершення року

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Львівської області.

Читайте такожУ Києві п'яний чоловік у маскарадному капелюсі пограбував магазин одягу (фото, відео)

Інцидент стався у приміщенні одного з львівських підприємств. Після застілля чоловік впав зі сходів. Відомо, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Постраждалого госпіталізували до реанімаційного відділення однієї зі львівських лікарень.

Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, злам основи черепа, забійну рану голови.