На Рівненщині під час пожежі в будинку загинули двоє дітей

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається в повідомленні, вчора, 29 грудня, о 17.05 до Служби порятунку за номером «101» надійшла інформація про пожежу в селі Дубини Острозького району, що майже за 35 кілометрів від райцентру.

На місці виклику вогнеборці встановили, що горить одноповерховий шлаковий житловий будинок розміром 12х6 м.

«Ще до приїзду рятувальників господарка оселі винесла з палаючого будинку свого загиблого сина 2013 р.н. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у будинку тіло загиблої дівчинки 2016 р.н», - повідомили в ДСНС.

О 18.05 пожежу локалізували, а о 18.33 - повністю ліквідували.

Читайте такожУ Львівській області під час пожежі в сміттєвозі загинув водій

Матір загиблих дітей госпіталізовано в Острозьку центральну районну лікарню.

Попередня причина пожежі - несправність пічного опалення. Остаточну причину встановить слідство, зазначили в ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня у Києві під час пожежі в будинку загинули 4 дітей.