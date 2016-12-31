На столичній станції метро "Лук’янівська" жінка кинулась під потяг

12:36, 31 грудня 2016
Інциденти
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На зеленій гілці столичного метрополітену на станції "Лук’янівська" пасажирка кинулась під потяг.

Метрополітен нині працює у звичайному режимі / УНІАН

Про це у своєму Twitter повідомляє прес-служба столичної підземки.

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«Зелена гілка. На "Лук'янівці" пасажирка кинулася під потяг.  Жива, відправлена до лікарні. Уже працюємо в звичайному режимі. Будьте уважні!», - зазначили у повідомленні.

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Теги: #Київ#метро