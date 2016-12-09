У Києві на пересадковій станції метро чоловік потрапив під потяг

У Києві на станції метро "Театральна" чоловік потрапив під потяг, рух по "червоній" гілці було призупинено. Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену в Twitter.

"Червона гілка. Зупинка руху. На "Театральній" людина під потягом", - йдеться в повідомленні.

Червона гілка. Зупинка руху. На "Театральній" людина під потягом. — Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) 9 грудня 2016 р.

На даний момент відомо, що рух відновлено, а людина жива. На місці події працюють медики.

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Рух відновлено. Пасажир живий. Працюють медики. — Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) 9 грудня 2016 р.

Раніше, 15 жовтня, у Києві тимчасово було обмежено рух поїздів по "синій" гілці метрополітену в зв'язку з тим, що на станції "Майдан Незалежності" під потяг потрапив чоловік.