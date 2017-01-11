В Одесі поліція затримала трьох осіб, які вимагали у місцевого жителя $3000

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, 9 січня потерпілому зателефонував невідомий і повідомив, що нібито його друг потрапив у біду. Для вирішення питання анонім вимагав 3 тис. дол. Чоловік подзвонив до поліції. "На місці виклику інспектори зустрілися із заявником і дізналися, що він повинен передати гроші зловмиснику біля одного з розважальних закладів по вулиці Канатній», - розповіли в прес-службі.

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Патрульні влаштували засідку. Двох підозрюваних затримали в момент отримання ними грошових коштів. Третій зловмисник намагався втекти на автомобілі Mazda. Після переслідування машину зупинили на вул. Лейтенанта Шмідта та затримали втікача. "При собі він мав телефон, з якого дзвонили й вимагали гроші», - повідомили в поліції.

При поверхневому огляді салону автомобіля інспектори виявили пістолет і згорток із наркотичною речовиною.

Вилучене направлено на експертизу. Затриманих передали слідчій групі для проведення необхідних процесуальних дій за підозрою в шахрайстві.