На Одещині викрили шахраїв, які вимагали у підприємців гроші під виглядом співробітників СБУ

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в області, співробітники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили групу шахраїв, які видавали себе за співробітників спецслужби та вимагали гроші у місцевих підприємців, погрожуючи кримінальним переслідуванням.

«Суми, які намагалися отримати шахраї, досягали 150 тис. дол. Під час обшуків за місцем проживання аферистів оперативники вилучили документи та матеріали, що підтверджують їхню протиправну діяльність», - повідомили в прес-службі.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Вирішується питання про оголошення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Як уточнило УНІАН поінформоване джерело в управлінні, оперативно-слідчі дії проводилися 23 і 24 грудня.