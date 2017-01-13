Бійка в Одесі між екс-заступником прокурора області та АТОшником: у поліції розповіли подробиці

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 12 січня по спецлінії «102» від наряду групи швидкого реагування Управління поліції охорони в Одеській області надійшло повідомлення про те, що на вулиці Приморській двоє водіїв почали бійку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції.

«Встановлено, що водіями виявилися двоє одеситів віком 35 та 65 років. Під час конфлікту, який виник у результаті порушення правил дорожнього руху, чоловіки почали бійку, а в подальшому - стрілянину з травматичної зброї. На місце події поліцейські викликали машину швидкої допомоги, учасникам конфлікту було надано медичну допомогу», - розповіли в главку.

Одному з постраждалих діагностували поранення в області коліна і стегна, другого - гематому потиличної області і поранення лівої стопи.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, повідомлення про стрілянину надійшло близько 13.00. За даними прес-служби, конфлікт між чоловіками виник через те, що нібито дружина одного з них порушила правила дорожнього руху. На місці події вилучено пістолети. Зброю направлено на експертизу.

Як повідомив УНІАН представник главку Нацполіції, старший з чоловіків - колишній заступник прокурора Одеської області, другий - учасник АТО, який отримав поранення під час бойових дій. Учасник АТО стверджує, що ПДР не порушував, а його опонент, який перебував у позашляховику, створив аварійну ситуацію.

«Водії зупинили свої транспортні засоби, між ними стався конфлікт. В іномарці також перебувала жінка, яка, як стверджує АТОшник, поводилася неадекватно - кидалася на нього, лаялася. Нібито тоді колишній співробітник прокуратури почав стріляти першим», - сказав представник главку.

Він підкреслив, що в даний час встановлюються всі обставини події.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року в Одесі під час розбійного нападу на автомобіль охоронної фірми невідомі завдали охоронцеві вогнепальне поранення.