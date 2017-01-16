У Києві елітний позашляховик наїхав на трьох дітей поблизу ліцею (фото)

У Києві поблизу Авіакосмічного ліцею водій авто Acura збив трьох дівчат, орієнтовно 10-12 років. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

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Інцидент стався на нерегульованому пішохідному переході.

Очевидці повідомляють, що постраждалих дівчат забрала «швидка». Одна з потерпілих була у непритомному стані.

Поліція коментувати автопригоду відмовилась, втім водія не відпускала.

Як повідомляють учні ліцею, пішохідний перехід дуже небезпечний і водії часто проїжджають його на великій швидкості.