У Києві елітний позашляховик наїхав на трьох дітей поблизу ліцею (фото)
16:53, 16 січня 2017Інциденти
1588 0
Одну дитину "швидка" забрала у непритомному стані.
Інцидент стався поблизу Авіакосмічного ліцею / espreso.tv
У Києві поблизу Авіакосмічного ліцею водій авто Acura збив трьох дівчат, орієнтовно 10-12 років. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Читайте такожУ Києві патрульні вночі влаштували погоню за автомобілем зі стріляниною (фото)
Інцидент стався на нерегульованому пішохідному переході.
espreso.tv
Очевидці повідомляють, що постраждалих дівчат забрала «швидка». Одна з потерпілих була у непритомному стані.
espreso.tv
Поліція коментувати автопригоду відмовилась, втім водія не відпускала.
Як повідомляють учні ліцею, пішохідний перехід дуже небезпечний і водії часто проїжджають його на великій швидкості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter