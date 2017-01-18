На Одещині затримали двох чоловіків, які намагалися підняти кабель з дна лиману

Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, 17 січня прикордонники Білгород-Дністровського загону, оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління, відділу внутрішньої безпеки спільно з СБУ військовою прокуратурою Білгород-Дністровського гарнізону зафіксували факт протиправної діяльності в акваторії Дністровського лиману.

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«Двоє громадян України неподалік берега в районі морського торговельного порту «Білгород-Дністровський», використовуючи екскаватор на базі понтона, здійснювали незаконний демонтаж кабелю, що проходить по дну лиману. Громадяни України намагалися незаконно демонтувати з грунту кабель електроживлення в районі селища Маяки», - повідомили в управлінні.

Щодо цього факту правопорушення була проінформована поліція.

Під час з'ясування обставин встановлено, що зазначені громадяни минулого місяця вже затримувалися прикордонниками за порушення правил прикордонного режиму.

За даними управління, військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом події. Зараз компетентними органами проводяться слідчі дії.