У поліції відзвітували про затримання кількох груп "клофелінників" (відео)

17:58, 13 січня 2017
Інциденти
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Одна з них діяла в Запоріжжі й спеціалізувалася на заможних відвідувачах елітних нічних клубів. Друга — в Чернівцях, вишукуючи жертв у закладах простіше: барах і так званих «наливайках».

У Чернівцях правоохоронці задокументували вісім випадків труїння людей медичними препаратами типу

Про це сьогодні, 13 січня, під час брифінгу поінформував начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції України Сергій Князєв.

Також він повідомив, що затримання відбулися синхронно в обох містах України.

"Крім чоловіків, нерідко раніше судимих, до злочинних груп виходили жінки миловидної зовнішності. Втершись в довіру, незнайомки підсипали снодійні препарати у їжу та в напої своїх обранців. Напівпритомних їх грабували та покидали замерзати", - зазначив Князєв.

За словами Сергія Князєва, злочинний бізнес у Запоріжжі налагодила 37-річна уродженка Енергодару та 32-річний житель обласного центру. Півроку злощасний дует труїв та обкрадав заможних чоловіків.

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Правоохоронці задокументували щонайменше 5 випадків, де люди вижили. А в листопаді — одна людина вмерла. Після передозування препаратом до тями так і не прийшов 27-річний місцевий мешканець. Результати експертиз засвідчили, що смерть хлопця, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, настала від гострого отруєння азотовмісною лікарською речовиною з групи діабензодіазепінів (азалептін).

"Наприкінці грудня парочка повторила свій злочин. Оперативникам вдалося вийти на слід зловмисників, але вони вже встигли обібрати потерпілого, який перебував у безпорадному стані. Співробітники обласного управління карного розшуку відкачали непритомного хлопця та доставили його до найближчого лікувального закладу. Через тиждень кримінальну пару затримали на стадії підготовки чергового злочину", - розповів начальник Департаменту.

Зараз вони перебувають ізоляторі тимчасового тримання Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області. Триває досудове розслідування в рамках розпочатого кримінально провадження за ч. 2 ст. ст. 14, 15 ст. 115, ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України.

За вбивство та розбої «клофелінникам» загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Сергій Князєв зазначив, що аналогічну злочинну групу із чотирьох осіб знешкодили у Чернівцях. До неї входила 44-річна місцева мешканка та ще троє чоловіків 57, 52 та 25 років. Правоохоронці задокументували вісім випадків труїння людей медичними препаратами типу «клофелін» та «тропікамід».

«Також є випадки смертей потерпілих», – зазначив керівник підрозділу Нацполіції України.

Слідство у цих справах триває. Затриманим особам оголошено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

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Теги: #поліція#затримання