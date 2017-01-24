Експерти знайшли низку нестиковок у справі про замах на Геращенка

Зокрема, про непогодженості розповів екс-начальник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк, передає Апостроф.

Одним з дивацтв він назвав те, що у затриманих знайшли фотографії об'єкта замаху — видного політика, обличчя якого відоме багатьом у країні. Вовк вважає дивним, що кілери, плануючи його вбивство, бояться забути, як він виглядає, й зберігають фотографію, щоб звіритися з нею.

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Також Вовк вважає слабку мотивацію для вбивства Геращенка, яку заявляють силовики. Він зазначає, що багато українців різко виступають проти РФ, і в Росії це вже просто не звертають уваги.

Крім того, в експертів викликає сумнів те, що затримані причетні до російських спецслужб. Вони наголошують, що розшифровку телефонних розмов, в яких злочинці обговорюють замах, свідчить про їхній дилетантизм.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня СБУ запобігла замаху на депутата від партії "Народний фронт", радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Служба безпеки України оприлюднила відеодокази планування замаху на громадського діяча, народного депутата, який готувався і контролювався з території Росії.