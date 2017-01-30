Вибух газу на Харківщині: один постраждалий помер, інші в критичному стані
13:08, 30 січня 2017Інциденти
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Унаслідок вибуху балону з газом від обладнання для натягу стелі в селищі Слобожанському постраждали п'ять осіб.
За фактом події відкрито кримінальне провадження / УНІАН
Про це повідомляє 057.ua з посиланням на ГУ ДСНС в Харківській області.
Вибухом, невістку господині квартири викинуло з балкону 5 поверху на сніг. Четверо чоловіків - син господині, чоловік і робітники, які робили ремонт, були в квартирі і сильно обгоріли.
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Близько 11:00 помер один із робітників. 52-річний чоловік помер від опіків. Стан постраждалої жінки медики оцінюють як важкий, інших як критичне, розповіли в Зміївській ЦРЛ.
Зараз, за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
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