Вибух газу на Харківщині: один постраждалий помер, інші в критичному стані

Про це повідомляє 057.ua з посиланням на ГУ ДСНС в Харківській області.

Вибухом, невістку господині квартири викинуло з балкону 5 поверху на сніг. Четверо чоловіків - син господині, чоловік і робітники, які робили ремонт, були в квартирі і сильно обгоріли.

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Близько 11:00 помер один із робітників. 52-річний чоловік помер від опіків. Стан постраждалої жінки медики оцінюють як важкий, інших як критичне, розповіли в Зміївській ЦРЛ.

Зараз, за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.