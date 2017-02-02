З'явилось відео обстріляного над Чорним морем українського Ан-26

За словами міністра, екіпаж виявив і зафіксував роботу радіолокаційної станції Російської Федерації в активному режимі, який зазвичай використовується для наведення ракет систем протиповітряної оборони.

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В Черном море обстреляли украинский военный транспортный самолет

Видео Reuters pic.twitter.com/HwZZSbYZFN — Крым. Реалии (@krymrealii) 2 лютого 2017 р.

Військова прокуратура Південного регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу українського літака, кваліфікувавши за статтею замах на вбивство 2-х або більше осіб.