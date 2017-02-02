З'явилось відео обстріляного над Чорним морем українського Ан-26

17:19, 02 лютого 2017
Інциденти
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У середу, 1 лютого, під час виконання тренувального польоту у виключній (морській) економічній зоні України в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених РФ бурових вишок зі стрілецької зброї було обстріляно транспортний літак ВМС України Ан-26.

Скріншот відео

За словами міністра, екіпаж виявив і зафіксував роботу радіолокаційної станції Російської Федерації в активному режимі, який зазвичай використовується для наведення ракет систем протиповітряної оборони.

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Військова прокуратура Південного регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу українського літака, кваліфікувавши за статтею замах на вбивство 2-х або більше осіб.

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Новина в сюжеті: Обстріл українського Ан-26 над Чорним морем
Теги: #обстріл#Ан-26