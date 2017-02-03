У Харкові легковик на смерть збив жінку на пішохідному переході

Про це повідомляє 052.ua з посиланням на Управління патрульної поліції.

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Аварія сталася напередодні близько 18:30.

Водій не помітив на пішохідному переході жінку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

На місці працювала слідчо-оперативна група, обставини ДТП з'ясовуються.

Раніше в Харкові водій Mitsubishi на смерть збив школярку.