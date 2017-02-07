У центрі Одеси машину припаркували на коліях: рух трамваїв заблоковано

17:22, 07 лютого 2017
Інциденти
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На вулиці Преображенській водій залишив машину на трамвайних коліях.

Думська

Крім складних погодних умов, руху громадського транспорту в Одесі заважають неправильно припарковані автомобілі. У вівторок один з таких інцидентів стався біля будинку №52 на вулиці Преображенській.

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Як повідомляє з посиланням на очевидців "Думська", водій "Пежо" припаркувався прямо на трамвайних коліях.

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Теги: #Одеса#трамваї