У Солом'янському районі Києва зіштовхнулися два вантажних потяги (фото)

У склад вагонів із цистерн, що стояв у залізничному відстійнику, задом в'їхав зерновий склад, що рухався зі сторони Вишневого, повідомляє Еспресо.

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Як зазначається, в результаті отримали різного ступеня пошкодження 6 зернових вагонів та 1 цистерна. Два вантажних залізничних склади були порожніми. Нащастя постраждалих немає.

За попередньою інформацією, причиною аварії могло стати те, що склад з цистернами стояв дуже близько до стрілочних переводів.

На місці працюють працівники залізниці, МНС та СОГ. Щоб полегшити роботу рятувальникам, було від'єднано від обох потягів пошкоджені вагони та локомотивами відтягнуто потяги в різні боки.