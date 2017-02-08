На Львівщині зіткнулися два автомобіля, загинула жінка (фото)
15:10, 08 лютого 2017Інциденти
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На Львівщині сьогодні зіткнулися два легкових автомобіля.
Про це повідомляє прес-служба поліції області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Кучерик Городоцького району.
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Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Nissan Almera не впорався з керуванням на слизькій дорозі, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся Fiat Scudo.
В результаті ДТП пасажирка Nissan Almera загинула на місці події. Водія Nissan Almera і трьох пасажирів Fiat Scudo доставили в лікарню.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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