У Харкові за підозрою у вбивстві 6-річної дівчинки затримали її вітчима

У Харкові правоохоронці затримали 27-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 6-річної дівчинки. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника керівника місцевої прокуратури Владислава Грюка, інформація про смерть дитини надійшла до медиків вранці 16 лютого.

Читайте такожГолодна смерть дитини в Києві: дії горе-матері перекваліфікували на умисне вбивство

У прокуратурі зазначили, що, за словами батьків дитини, дівчинка була сама в кімнаті та випадково потягнула на себе телевізор. Нібито внаслідок нещасного випадку техніка впала на дитину. Медики, що прибули на виклик, констатували смерть та викликали на місце події правоохоронців.

Експерти встановили, що причиною смерті дитини не міг бути телевізор. На тілі дитини виявили синці кількаденної давнини.

«Уже в перші години слідства ми встановили, що причиною смерті дитини стало жорстоке побиття. Вітчим побив доньку. Свої дії він пояснив тим, що «вона погано себе поводила». Увесь цей час дівчинці було зле, проте батьки не викликали лікарів та не надавали їй медичну допомогу», - зазначив Грюк.

Зараз перевіряється інформація стосовно того, що чоловік систематично вживав наркотики. Зі слів співмешканки, він ніде не працював, постійно бив її та дітей. Крім померлої, у родині є дворічна дівчинка.

Наразі вітчима затримано. Харківська місцева прокуратура №2 затвердила та повідомила про підозру харків'янину за фактом п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини).

Прокуратура готує клопотання до суду, в якому порушить питання про тримання під вартою чоловіка на час проведення розслідування. Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.