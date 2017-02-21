В Одесі затримали дезертира, що розбив кілька автомобілів під час бійки в центрі міста

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, 20 лютого правоохоронці одержали інформацію про бійку в районі Молдаванки – на вулиці Болгарській.

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«Виїхавши за вказаною заявником адресою, патрульні затримали двох підозрюваних. При огляді місця події інспектори виявили чотири автомобілі, які затримані розбили», - повідомили у прес-службі.

Патрульні встановили, що один із затриманих, 21-річний чоловік, перебуває у розшуку за підозрою у порушенні статті 407 КК України (самовільне залишення військової частини або місця служби).

Як уточнили в поліції, зловмисники здійснювали відкриті хуліганські дії, зокрема, стрибали по автомобілях, голосно кричали і ображали людей, які закликали їх до порядку.

«Потім вони побилися між собою», - повідомили в поліції.

Обох правопорушників доставлено до відділення поліції й передано слідчим для з'ясування всіх обставин.