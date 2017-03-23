У Генштабі розповіли подробиці пожежі на складі боєприпасів під Харковом

08:10, 23 березня 2017
Інциденти
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Триває евакуація мешканців населених пунктів, прилеглих до бази озброєння.

У ГШ заявляють, що жертв та постраждалих немає / Скріншот

23 березня о 2:45 на окремих майданчиках бази озброєння, що розташована у місті Балаклея Харківської області, сталася пожежа.

Вживаються усі заходи щодо локалізації та гасіння пожежі на місці. Наразі причини події уточнюються, передає Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"Розгорнуто координаційний штаб гасіння пожежі. Задіяно спеціальну техніку та пожежні підрозділи Збройних Сил України, на місце події направлено підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, понад 20 автомобілів швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, сформовано колону спеціальної техніки для забезпечення ліквідації пожежі та надання всебічної допомоги місцевим жителям. Відкрито 2 евакуаційних пункти в районному будинку культури та середній загальноосвітній школі. Триває евакуація мешканців населених пунктів, прилеглих до бази озброєння.

"Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі не зафіксовано", - заявили у Генштабі.

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Теги: #Харківщина#склад#боєприпаси