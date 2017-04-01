У Дніпровському районі Києва сталася стрілянина, є поранений (фото)

У Дніпровському районі Києва сталася стрілянина, одна людина госпіталізована. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний".

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На лінію 102 надійшов виклик про те, що на вул. Шептицького, біля центру англійської мови, сталася стрілянина, ймовірно, з автоматичної зброї.

"Патрульні поліцейські, які прибули на місце, затримали трьох підозрюваних. Госпіталізовано одну людину. Причини стрілянини з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня в центрі Києва внаслідок стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий, його охоронець та кілер отримали поранення. Незабаром вбивця Вороненкова помер на операційному столі.